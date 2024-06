Sinner e Musetti in finale sull’erba, fuori Cocciaretto

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica per la finale del “Terra Wortmann Open”, Atp 500 sull’erba alla OWL Arena di Halle, in Germania, con un montepremi da 2.411.390 euro. Nei quarti il tennista altoatesino, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, si è imposto in finale sul cinese Zhizhen Zhang, 42esimo della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 6-4 7-6(3), maturato in un’ora e 40 minuti di gioco. Domani Sinner, per conquistare torneo, affronterà il polacco Hubert Hurkacz, quinto favorito del torneo, che ha eliminato per 7-6 (2) 6-4 il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 2. Continua la corsa di Lorenzo Musetti sui prati del Queen’s. L’azzurro, numero 30 del mondo, ha battuto in semifinale del “Cinch Championships”, classico appuntamento sull’erba londinese votato come Atp 500 dell’anno nel 2015, 2016, 2018, 2022 e 2023, l’ausrtraliano Jordan Thompson, 43 Atp, in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 6-3, dopo due ore e 19 minuti di gioco. Per il titolo il toscano sfiderà domani il vincente della seconda semifinale che vedrà in campo, in un derby statunitense, Tommy Paul (5) e Sebastian Korda. Si è invece interrotto il cammino di Elisabetta Cocciaretto sull’erba di Birmingham. L’azzurra ha ceduto di schianto, a causa anche di problemi muscolari alla gamba destra, nella prima semifinale del “Rothesay International”, torneo Wta 250 con 267.802 dollari di montepremi complessivo, in scena sui campi verdi britannici. La 23enne marchigiana, numero 44 del mondo, si è arresa contro la russa naturalizzata kazaka Yulia Putintseva, 41 del ranking internazionale, col punteggio di 6-2 6-2. Cocciaretto ha chiesto l’intervento del medico sul punteggio di 5-2 in favore dell’avversaria nel primo set e ha quindi continuato a giocare con una vistosa fasciatura. Resta comunque molto positivo il torneo dell’azzurra, alla prima semifinale in carriera sul verde, centrata grazie ai successi su Ostapenko, Stephens e Shnaider.

