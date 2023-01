Siracusa, arriva la Cartellonistica Turistica Interattiva

La Basilica “Santa Lucia al Sepolcro” è il primo monumento del Sud ad aver a disposizione lo strumento interattivo: un infopoint smart accessibile a tutti che fornisce informazioni in tempo reale

SIRACUSA – La Basilica Santuario “Santa Lucia al Sepolcro” di Siracusa è il primo monumento dell’Italia meridionale a essere dotato di Cartellonistica Turistica Interattiva Accessibile.

Si tratta di un vero e proprio info-point: basta inquadrare il codice Qr presente sul pannello della Segnaletica con un qualsiasi smartphone o tablet per accedere ad una grande varietà di contenuti utili che aiuteranno i turisti a conoscere la Basilica Santuario “Santa Lucia al Sepolcro” e il suo patrimonio culturale e artistico, nel quale spicca il capolavoro del Caravaggio raffigurante “Il Seppellimento di Santa Lucia” dipinta dall’artista nel 1608 durante il suo soggiorno siracusano.

La Cartellonistica Accessibile è stata donata dall’associazione “Sicilia Turismo per Tutti”, grazie al contributo dell’Isab, e con la collaborazione del Comune di Siracusa e di SkyLabStudios, progettisti della nuova cartellonistica, della Basilica Santuario “Santa Lucia al Sepolcro” di Siracusa, dell’Unione Ciechi ed Ipovendenti di Siracusa, del Movimento Apostolico Ciechi, dell’Ente Sordi di Siracusa, della Pro Loco di Siracusa. All’inaugurazione sono intervenuti: il parroco della Basilica, frate Daniele Cugnata, il primo cittadino, Francesco Italia, la presidente dell’Associazione “Sicilia Turismo Per Tutti”, Bernadette Lo Bianco, i dirigenti Isab, Claudio Geraci e Luigi Cappellani, il presidente U.I.C. di Siracusa, Carmelo Fangano, il presidente Mac Siracusa, Antonio Amore, la vice-presidente Ens di Siracusa, Carmelina Amato, varie associazioni di disabilità, la presidente dell’associazione Persone down, Cinzia Salvo, nonché alcune classi dell’istituto “Federico II di Svevia” di Siracusa, settore di accoglienza turistica accompagnati dai loro docenti. Grazie alla Cartellonistica

Accessibile l’esperienza della visita turistica viene arricchita, amplificando l’impatto emotivo e sensoriale di chi ne fruisce: Realtà virtuale, Realtà Aumentata, foto 360°, audio/video e foto sono solo alcuni strumenti che determinano la digital experience turistica.

L’accessibilità è garantita grazie ai servizi multilingua (italiano ed inglese) per i visitatori stranieri, ai contenuti interattivi dedicati alle persone con disabilità sia visiva (attraverso una voce narrante) che uditiva (attraverso la traduzione in Lis dei suoi contenuti) e a quelli specifici per i bambini. Inoltre, in ottica green sostituisce il materiale cartaceo diminuendo radicalmente l’utilizzo di carta e di inchiostro. L’obiettivo del progetto è quello di permettere al maggior numero di persone di ottenere le informazioni essenziali per fruire del luogo di culto, della sua architettura e delle sue principali opere.

“La realizzazione di questa nuova cartellonistica turistica innovativa rappresenta un altro obiettivo importante e fondamentale per l’abbattimento delle barriere non solo fisiche ma anche sensoriali, – ha dichiarato la presidente dell’Associazione ‘Sicilia Turismo Per Tutti’, Bernadette Lo Bianco – perseguito da tutti i componenti dell’associazione al fine di promuovere lo sviluppo del turismo culturale accessibile di qualità, sostenibile e responsabile, onde consentire la fruizione degli spazi e dei beni da parte di tutte le persone, indipendentemente dalle diverse esigenze specifiche di ciascuna di esse”.

“L’arte, in tutte le sue manifestazioni è un linguaggio e quindi una forma di comunicazione – ha concluso Bernadette Lo Bianco -. Come atto comunicativo deve essere accessibile e fruibile a tutti. La disabilità, temporanea o permanente, non dovrebbe costituire un ostacolo o essere motivo di esclusione per nessuno”.