Siracusa su La7 per “Bell’Italia in viaggio”: ecco quando vedere la puntata in tv

Domenica prossima, 27 novembre, a partire dalle ore 14, la trasmissione "Bell'Italia in viaggio" de La7 parlerà di Siracusa Domenica prossima (27 novembre), a partire dalle 14, la trasmissione “Bell’Italia in viaggio” de La7 parlerà di Siracusa. Condotta dall’attore e sceneggiatore Fabio Troiano, il programma percorre lo Stivale per promuovere e raccontare le bellezze paesaggistiche del Paese. Un viaggio che ha fatto tappa in città il 5 e 6 novembre scorsi quando, grazie al sostegno logistico della Film Commission comunale, Troiano ha registrato la puntata e sono state effettuate delle riprese da terra e con un drone. Il programma integra, attraverso il mezzo televisivo, il racconto alto che del patrimonio, della ricchezza culturale e storica e dei territori italiani fa il mensile Bell’Italia, una delle riviste leader del settore. “Ancora una vetrina importante per Siracusa grazie a una trasmissione che propone un taglio originale dei territori mettendone in risalto le peculiarità. L’attenzione dei media per Siracusa ne consolida l’immagine di città d’arte ed esalta la funzione della nostra Film Commission”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Fabio Granata.