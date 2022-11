Siracusa, bomba esplode davanti al bar: torna l’incubo racket

Un forte boato nella notte dell’una in viale Santa Panagia. Ignoti hanno piazzato e fatto esplodere un ordigno artigianale davanti un bar

Un forte boato nella notte, in viale Santa Panagia. Intorno all’una di notte, l’esplosione di un ordigno, piazzato da ignoti, davanti un bar.

La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca, e spaventato molti residenti della zona che, in un primo momento, avevo scambiato il rumore provocato dalla deflagrazione come un tuono, del maltempo che sta imperversando la città e la provincia, in queste ultime ore.

Sul posto la Polizia e i vigili del fuoco. Nessun ferito. Le indagini affidate alla Squadra mobile.