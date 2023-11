Siracusa, chiusi due locali privi di autorizzazione per l’intrattenimento musicale

Proseguono i controlli amministrativi operati dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura nei locali pubblici finalizzati alla verifica del rispetto dalle autorizzazioni di Polizia, dell’osservanza delle norme igienico sanitarie, del regolamento degli apparecchi da gioco, delle normative sulla somministrazione di alcolici e sulle attività rumorose e disturbo della quiete pubblica.

Le verifiche hanno consentito di acclarare alcune violazioni amministrative sanzionabili con importi di 2.000 euro. In specie, in occasione di due controlli in altrettanti locali, uno sito nella zona centro di Siracusa ed uno in Ortigia, è stato accertato che in uno dei due era in corso l’esibizione di un gruppo musicale, mentre nell’altro si produceva musica con un proprio impianto sonoro amplificato. Entrambi gli esercizi pubblici erano sprovvisti della necessaria autorizzazione rilasciata dal Comune di Siracusa.

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, la squadra amministrativa incrementerà i controlli nei locali pubblici di Siracusa e provincia al fine di garantire agli avventori una sicura e salubre fruizione dei servizi di ristorazione e di intrattenimento.