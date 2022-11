Bonus edilizi e stop di Poste ai crediti fiscali, Miceli (CNA): “A Siracusa alto rischio chiusura”

Miceli, segretario Cna Siracusa: "A Siracusa stiamo rapidamente cancellando uno sviluppo che si era appena consolidato"

CNA invita il Governo ad aprire con urgenza un tavolo con le imprese della filiera delle costruzioni e il sistema finanziario per trovare una risposta definitiva al grave problema della cessione dei crediti legati ai bonus edilizi. L’annuncio da parte di Poste Italiane di sospendere l’acquisto di crediti fiscali rappresenta un segnale fortemente negativo per decine di migliaia di imprese della filiera, con i cassetti fiscali pieni di crediti e nell’impossibilità di venderli.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del mese scorso, come temeva la CNA, non ha sbloccato la situazione. Inoltre gli annunci da parte di esponenti del Governo e della maggioranza sull’ennesima modifica del quadro normativo e i segnali di rallentamento del mercato stanno aggravando lo stato di salute di migliaia di imprese.

“A giugno 2022, stimato un rischio chiusura per oltre 300 imprese su 500”

“A Siracusa stiamo rapidamente cancellando uno sviluppo che si era appena consolidato – afferma Gianpaolo Miceli, segretario di CNA Siracusa – a Giugno abbiamo stimato il rischio chiusura per oltre 300 imprese sulle 500 impegnate nei lavori con i bonus, purtroppo questo scenario si sta concretizzando progressivamente e al 31 dicembre registreremo un’autentica debacle.”

“Il costo sociale – prosegue Miceli – sarà enorme e non possiamo arrenderci di fronte ad un atteggiamento così remissivo dell’intero sistema. Abbiamo manifestato a Siracusa e Palermo e siamo pronti ad alzare con forza il livello della nostra protesta, ci sono imprese edili, impiantisti, serramentisti, fornitori e, sostanzialmente, migliaia di famiglie solo a Siracusa che sono al collasso con la mannaia finale del caro materiali e del energia.”

“Non possiamo più aspettare, bisogna farsi carico di queste criticità immediatamente – conclude Miceli – chiederemo un nuovo incontro ai rappresentanti eletti nella recente tornata elettorale per ottenere attenzione e soluzioni, non vogliamo lasciare nulla di intentato.”