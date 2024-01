Siracusa, trovati in possesso di cocaina, hashish e crack: arrestati due giovani pusher

Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato 2 giovani, rispettivamente, di

34 e 25 anni, mentre, un 46enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria, tutti gravemente

indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Resta sempre alta l’attenzione sul fenomeno della droga che i Carabinieri di Siracusa contrastano

quotidianamente nell’ambito di predisposti servizi svolti, prevalentemente, nelle zone della città

dove è più frequente lo spaccio di stupefacenti.

La buca nel terreno

In occasione di questi servizi, nelle ultime ore, i militari hanno rinvenuto 24 involucri contenenti

complessivamente circa 7 grammi tra cocaina, hashish e crack all’interno di una busta in plastica

accuratamente occultata in una buca scavata nel terreno che è nella disponibilità dei 3 uomini.

Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio.

Il 34enne e il 25enne, dopo le formalità di rito, sono stati posti ai domiciliari, mentre, il 46enne è

stato denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea.