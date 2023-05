Siracusa: controlli e sequestri anti droga, arrestato un minore

Trovato in possesso di numerose dosi di stupefacenti (17 dosi di crack, 8 di hashish e 14 di marijuana)

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 17 anni per detenzione ai fini dello spaccio di droga nella piazza di via Santi Amato a Siracusa. Il minore è stato trovato in possesso di numerose dosi di stupefacenti (17 dosi di crack, 8 di hashish e 14 di marijuana) oltre ad una banconota da 10 euro, provento dell’attività di spaccio appena iniziata.

In seguito, la Polizia ha denunciato un uomo di 35 anni in via Santi Amato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ed un altro 35enne è stato sorpreso in viale Teracati in possesso di stupefacenti. Infine, ieri pomeriggio alcuni agenti del commissariato di Ortigia hanno denunciato un giovane di 19 anni per possesso ai fini dello spaccio di droga.