Siracusa, era stata beccata con 3 kg di droga in casa: ora è di nuovo libera

Dopo una perquisizione la polizia le aveva trovato droga ed armi in casa: adesso una 52enne di Siracusa è di nuovo libera

Il Tribunale di Siracusa ha deciso di disporre la scarcerazione di una donna siracusana di 52 anni, Maria Nicosia.

La 52enne era stata arrestata dagli agenti della polizia per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio e detenzione di arma clandestina.

Ecco cosa avevano trovato gli agenti in casa della donna

La decisione è arrivata al termine dell’udienza di convalida dell’indagata: a pesare nel dispositivo del Tribunale, la circostanza che la donna fosse incensurata.

Al termine della perquisizione, nella sua abitazione, in via Italia, nella zona nord di Siracusa, gli agenti della Squadra mobile avevano rinvenuto un ingente quantitativo di droga, per circa 3 chilogrammi: cocaina, marijuana e hashish.