Dietologi, fisioterapisti e dentisti abusivi a Siracusa: 6 denunce e un locale sequestrato

I sei soggetti non erano in possesso dei titoli abilitativi previsti.

Sei persone denunciate e un locale sequestrato. È il bilancio di un’operazione di controllo di carabinieri del Nas di Siracusa di contro all’esercizio abusivo delle professioni sanitarie.

Esercizio delle professioni sanitarie abusivo a Siracusa

A Siracusa è stato denunciato un uomo di 82 anni, che esercitava abusivamente l’attività di fisioterapista senza essere in possesso dei previsti titoli abilitativi. L’attività, inoltre, veniva svolta presso un garage adibito a studio fisioterapico. Questo è stato sequestrato con le attrezzature rinvenute, per un valore di circa 70.000 euro.

A Floridia, carabinieri del Nas hanno segnalato una donna di 44 anni di Siracusa che svolgeva illegalmente la professione di dietologa. Effettuava atti medici in assenza di titolo abilitante, oltre ad aver aperto e mantenuto in esercizio una struttura sanitaria senza la prescritta autorizzazione.

In un poliambulatorio di Lentini è stato segnalato il gerente, di 43 anni, perché esercitava la professione di odontoiatra in assenza della prescritta laurea. Oltre due dipendenti odontoiatri, rispettivamente di 37 e 52 anni, perché permettevano, in più circostanze, che questi effettuasse prestazioni odontoiatriche su diversi pazienti.

Infine, a Siracusa, carabinieri dal Nas hanno deferito una 21enne, legale responsabile di una struttura ricettiva per anziani. Questo non aveva adempiuto all’ordinanza del Suap, con la quale le ordinava la chiusura e disponeva lo sgombro degli ospiti.