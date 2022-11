Siracusa, incidente in viale Epipoli, scontro auto scooter elettrico: due feriti

Son due i feriti, a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in viale Epipoli, all’altezza del supermercato Conad.

La ricostruzione

Due giovani 30enni che viaggiavano a bordo di un motociclo elettrico, giunti all’altezza del supermercato sarebbero stati investiti da un’auto che usciva dall’area di parcheggio.

Due giovani trasferiti in ospedale

Per i due giovani si è reso necessario il trasferimento immediato in ospedale per ricevere le cure del caso. Per uno dei due in un primo momento si era temuto il peggio.

Sul posto per i rilievi del caso propedeutici alla ricostruzione del sinistro la Polizia municipale.