Siracusa, lavori zona Umbertina, modifica dei sensi di marcia: ecco quando e dove

Il settore Trasporti e diritto alla mobilità ha emesso un’apposita ordinanza che regolamenta il traffico nell’area interessata fino alle ore 24 di venerdì 31 marzo.

Scatterà domani (24 gennaio, ndr) la modifica temporanea dei sensi di marcia nell’area compresa tra via Crispi e il tratto finale di corso Umberto I decisa per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di sistemazione e riqualificazione della pavimentazione stradale.

Cambia la viabilità nella zona Umbertina, ecco cosa sapere

In corso Umberto I, nel tratto interposto tra il civico 196 e via Albania, viene disposto il divieto di transito veicolare; nel tratto interposto tra via Crispi e il civico 196 di corso Umberto, viene disposto il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per il traffico locale che potrà percorrere la via in entrambi i sensi di marcia; in via Albania viene disposta l’inversione del senso unico di marcia con direzione corso Umberto I; ed in via Crispi l’inversione del senso unico di marcia con direzione piazzale Marconi.

I veicoli provenienti da via Marsala, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via Crispi, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra per quest’ultima.

Trasporto pubblico

In via Rubino viene istituito il senso unico di marcia con direzione viale Ermocrate e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, fatta eccezione per i bus dell’AST e di Interbus e FlixBus Italia che potranno stazionare sul lato destro del senso di marcia, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di salita e discesa dei passeggeri.

Vien inoltre disposto il trasferimento del terminal dei bus urbani AST in corso Umberto I nel tratto interposto tra le due bretelle di Foro Siracusano. I mezzi potranno stazionare sul lato destro del senso di marcia. I bus urbani AST per raggiungere il terminal di corso Umberto I dovranno effettuare il seguente percorso: piazzale Marconi, via Malta, Foro Siracusano e corso Umberto I.