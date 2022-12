Siracusa, minaccia familiari con mazza di ferro: fermato da carabinieri con spray al peperoncino

Giunti nell'abitazione i militari hanno trovato l'uomo in forte stato di agitazione, che non ha esitato ad aggredire anche loro

Armato di pala e mazza di ferro ha minacciato i propri familiari per farsi consegnare del denaro utile forse all’acquisto di droga. Adesso per un 39enne sono scattate le manette. E’ accaduto a Priolo Gargallo, nel Siracusano, dove i carabinieri sono intervenuti a seguito di una chiamata al 112. Giunti nell’abitazione hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione, che non ha esitato ad aggredire anche loro. I militari per disarmarlo e immobilizzarlo hanno dovuto usare lo spray al peperoncino. I familiari non hanno presentato denuncia e il 39enne, dopo essere stato arrestato per le minacce aggravate dall’uso di un’arma impropria e le lesioni procurate ai militari, è stato sottoposto ai domiciliari.