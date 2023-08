Siracusa, nasconde droga in un divano abbandonato: arrestato

La mossa dello spacciatore non sfuggiva ai poliziotti che hanno recuperato l’involucro e sequestrato 20 dosi di crack e 18 di hashish

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato un uomo di 45 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di droga. Transitando in Via Santi Amato, un equipaggio sorprendeva il 45enne che cercava di nascondere una busta sospetta all’interno di un divano abbandonato in strada.

L’intervento della polizia

La mossa dello spacciatore non sfuggiva ai poliziotti che, recuperato prontamente l’involucro, rinvenivano e sequestravano 20 dosi di crack e 18 dosi di hashish, già pronte per essere cedute agli assuntori della zona.