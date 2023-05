Turismo a Siracusa: “Numerosi ostacoli ignorati da tempo”

Assenza di bagni pubblici, difficoltà di pagamento nei parcheggi, carenza di cestini per rifiuti, problemi di viabilità: le associazioni di categoria inviano missiva all’Amministrazione comunale

SIRACUSA – “Sono numerose le criticità riscontrate e ignorate da troppo tempo in una città a vocazione turistica come Siracusa”. La segnalazione proviene dall’associazione regionale Guide Sicilia che, insieme con associazioni di categoria e culturali, ha stilato un documento, in cui vengono elencate una serie di criticità, che è stato inviato all’Amministrazione comunale aretusea.

I bagni pubblici

In detto documento si chiede all’attuale Amministrazione ed a quella che uscirà dalle ormai prossime elezioni di porvi rimedio. “C’è un evidente problema relativo ai bagni pubblici – sottolineano le associazioni -. Il molo Sant’Antonio, punto di accoglienza dei bus turistici, dopo le somme spese per ovviare a questo problema, non è dotato di bagni funzionanti. I bagni pubblici alla Marina sono chiusi e gli unici servizi funzionanti sono quelli dell’antico mercato che versano però in un pessimo stato di igiene. Si richiede pertanto a questa e alla futura Amministrazione di ripristinare la funzionalità dei suddetti tre luoghi, mantenendoli puliti e funzionanti”.

La situazione parcheggi

“La situazione dei parcheggi, risulta essere molto confusionale soprattutto relativamente al pagamento dei ticket – aggiungono – . I totem presenti al molo Sant’Antonio, al parcheggio Talete, a Riva Nazario Sauro e in Via Ettore Romagnoli spesso non sono funzionanti e quando lo sono, accettano solo monete. Sebbene sia possibile pagare con l’app Easypark, riteniamo sia auspicabile che l’Amministrazione consenta a tutte le categorie di utenti, siracusani e non, di poter pagare utilizzando anche banconote e moneta elettronica. Sempre in tema di parcheggi, si chiede di riprendere in considerazione con urgenza la riapertura del parcheggio di via Von Platen ai bus turistici. La situazione attuale, con i bus dirottati altrove, reca infatti un gravissimo danno alla circolazione stradale”.

Viabilità

“In tema di viabilità, vogliamo porre l’attenzione sulle dannose modifiche apportate in viale Augusto – prosegue la nota -. Riteniamo che si debba ripristinare la viabilità della suddetta via che nella configurazione attuale non fa che generare caos, esasperando gli utenti del campo scuola, gli autisti dei bus turistici che non hanno abbastanza spazio per fare manovra e arrivare al piazzale carico e scarico della Neapolis, rendendo altresì difficoltoso il transito dei mezzi di soccorso. Per i motivi già esposti, richiediamo a questa e alla futura Amministrazione di ripristinare la funzionalità dei checkpoint turistici alla Neapolis e in via Von Platen. Purtroppo, il solo pagamento on-line, scoraggia il turismo italiano e soprattutto quello straniero”.

Carenza di contenitori per rifiuti

“La carenza di contenitori per rifiuti rende diffusa la sporcizia per le strade e i marciapiedi – segnalano -; i contenitori dei rifiuti dei locali sono sporchi, maleodoranti e occupano i marciapiedi, impedendo ai cittadini e ai turisti di camminare in maniera ordinata. Si richiede pertanto di moltiplicare i contenitori pubblici per i rifiuti”.

“Il moltiplicarsi delle api calessino, parcheggiate prima dei ponti Umbertino e Santa Lucia, alla fonte Aretusa, al tempio di Apollo, in piazza Duomo, che scorazzano a tutta velocità lungo le strette vie di Ortigia, frequentemente in controsenso come in via Resalibera, spesso a musica alta, intralciano la viabilità veicolare e pedonale, mettendo altresì in pericolo l’incolumità di bambini, anziani e disabili con sedie a rotelle – concludono -. Si richiede pertanto di regolamentare l’esercizio di tale attività, vigilare e sanzionare eventuali irregolarità come l’esercizio abusivo della professione di guida turistica e dell’attività di noleggio con conducente da parte dei conducenti dei suddetti veicoli”.