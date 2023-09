Sisma in Marocco, dopo scossa altri 10 eventi: il più forte magnitudo 4.8

E' quanto sottolinea l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che traccia un quadro sintetico in relazione al sisma di magnitudo 6,8

Il Marocco “è interessato da un’intensa sismicità attestata da molti secoli. Gli eventi più rilevanti si concentrano lungo la costa del Mediterraneo e lungo i monti dell’Atlante. Da ricordare il terremoto dell’11 maggio 1624 che ha interessato la zona di Fes con una magnitudo stimata pari a 6.7; il 29 febbraio 1960 un terremoto di magnitudo 5.7 ha invece colpito, distruggendola e provocando 15.000 vittime, la città di Agadir che è stata completamente ricostruita”. E’ quanto sottolinea l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che traccia un quadro sintetico (con il supporto di mappe) in relazione al terremoto di magnitudo 6,8 lungo la catena dell’Atlante in Marocco verificatosi ieri alle 23,11 locali. A seguire, il Centro Sismologico Euro-mediterraneo ha localizzato altri 10 eventi, il più forte ha avuto magnitudo 4.8.

L’analisi Ingv

I monti dell’Atlante sono una ampia zona di deformazione caratterizzata da raccorciamento crostale con direzione circa Nord-Sud. L’Ingv mostra in una mappa, sull’area epicentrale, una sorgente sismogenetica che corre lungo la catena, con una geometria che da Sud si approfondisce verso Nord: “il meccanismo focale del terremoto odierno proposto da Usgs è compatibile con questa struttura e ha un meccanismo compressivo”.

La scossa è stata fortemente avvertita in tutto il Marocco

Nell’area la pericolosità sismica, come dimostra un’altra mappa, non è molto elevata rispetto ad un periodo di ritorno di 475 anni. “Gli eventi come quello che si è verificato oggi, vale a dire con una magnitudo rilevante, non sono molto frequenti”, evidenzia l’Ingv ricordando infine che la scossa è stata fortemente avvertita in tutto il Marocco.