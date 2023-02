Sisma in Turchia, donna estratta viva dalle macerie dopo 222 ore

E' salito a 41.132 il bilancio dei morti accertati del terremoto che ha colpito la regione al confine tra Turchia e Siria

Una donna di 42 anni è stata estratta viva dalle macerie di un palazzo crollato a Kahramanmaras nel sud della Turchia a 222 ore dal terribile terremoto che ha colpito le province meridionali del Paese. Lo riferiscono i media turchi condividendo le immagini del salvataggio di Meryem Imamoglu.

Oltre 41mila morti

E’ salito a 41.132 il bilancio dei morti accertati del terremoto che ha colpito la regione al confine tra Turchia e Siria il 6 febbraio scorso. 35.418 il numero delle persone che hanno perso la vita solo in Turchia, ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aggiungendo che sono ”13.208 i feriti ancora ricoverati in ospedale”. Le vittime in Siria sono 5.714, considerando sia le zone sotto controllo del governo sia quelle in mano ai ribelli. Su Twitter, il ministro della Sanità nazionale turco Fahrettin Koca ha reso noto che sono oltre 19.300 i feriti in cura negli ospedali di tutto il paese, di cui 3.636 sono attualmente in cura in unità di terapia intensiva. Più di 158.000 le persone sono state evacuate.