Social Bonus, in arrivo la piattaforma per l’invio delle domande: l’annuncio del Ministero

A breve sarà messa a disposizione la piattaforma per la presentazione delle domande per accedere al Social Bonus.

Sarà messa a disposizione a breve la piattaforma informativa attraverso la quale gli enti beneficiari potranno presentare le domande di partecipazione per il Social Bonus. Lo ha annunciato nelle scorse ore il Ministero del Lavoro attraverso una nota pubblicata sul proprio sito.

Le domande, ricorda il Ministero, potranno essere presentate entro le scadenze normalmente previste del 15 gennaio, del 15 maggio e del 15 settembre di ogni anno.

Social Bonus, i dettagli del decreto

In attuazione dell’articolo 81 del Codice del Terzo Settore che istituisce il Social Bonus, è stato pubblicato il Decreto interdirettoriale con il quale è stata adottata la modulistica che fa riferimento al procedimento di “individuazione dei progetti di recupero” ammissibili al Social Bonus, nonché quella relativa alla “rendicontazione delle spese sostenute dagli Enti del Terzo Settore con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali effettuate a sostegno dei medesimi progetti”.

Social Bonus, sgravio e finalità

L’articolo 81 istituisce un credito di imposta pari al 65% delle “erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche” e del 50% “se effettuate da enti o società in favore degli Enti del Terzo Settore”.

Per accedere al credito di imposta sarà necessario presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto finalizzato al recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili che sono stati confiscati alla criminalità organizzata, assegnati a questi Enti del Terzo Settore e utilizzati soltanto per lo svolgimento di attività di “interesse generale con modalità non commerciali”.