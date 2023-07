Social card “Dedicata a te”, il Comune di Catania pubblica l’elenco dei beneficiari

Il Comune di Catania ha reso noto l'elenco dei cittadini beneficiari della social card "Dedicata a te". Ecco come consultarlo.

Anche a Catania i cittadini potranno beneficiare della carta solidale “Dedicata a te”, lo strumento introdotto recentemente dal Governo che garantirà un contributo economico per l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità.

Lo scorso 18 luglio, il Comune di Catania è entrato in possesso dell’elenco definitivo elaborato dall’INPS e contenente i nominativi dei beneficiari che avranno diritto alla social card.

“Dedicata a te”, chi ha diritto alla social card

I soggetti che potranno ottenere il contributo economico sono stati individuati dall’Istituto di previdenza tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari – costituiti da almeno tre componenti – che risultano essere residenti nel Comune di Catania, in possesso di una certificazione ISEE in corso validità con indicatore non superiore ai 15mila euro annui.

La carta solidale non potrà essere fornita ai soggetti single (anche con un figlio) e alle coppie senza figli, nonostante presentino ugualmente un ISEE pari o inferiore a 15mila euro.

“Dedicata a te”, i fondi a disposizione

Complessivamente, sul territorio nazionale, la misura coinvolgerà 1,3 milioni di famiglie che versano in una situazione di difficoltà e che attualmente non usufruiscono di ulteriori sostegni statali come Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione e altre misure di inclusione sociale.

I fondi messi a disposizione dal Governo sono pari a 500 milioni di euro. La social card avrà un valore di 382,5 euro e potrà essere utilizzata per ottenere uno sconto del 15% sull’acquisto dei beni alimentari di prima necessità in tutte quelle attività commerciali che sottoscrivono la convenzione MASAF-GDO-Confesercenti.

Come consultare l’elenco dei beneficiari

Per consultare l’elenco dei beneficiari della carta “Dedicata a te”, i cittadini sono invitati a recarsi al Municipio di competenza territoriale, muniti di un documento d’identità valido e del codice fiscale. A chi spetta il contributo sarò rilasciata una lettera contenente un codice identificativo e con le indicazioni per il ritiro delle carte negli uffici postali abilitati.

Il Comune di Catania ricorda che la social card è nominativa e, nel caso in cui non venga effettuato il primo utilizzo entro la data del 15 settembre 2023, si rischia la decadenza del beneficio. I sei Municipi cittadini ricevono dal lunedì al venerdì, alle ore 9.00 alle ore 12.30. Sul sito del Comune di Catania sono indicati gli indirizzi e i numeri telefonici.