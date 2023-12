Sorteggi di Europa League, la Roma pesca (ancora una volta) il Feyenoord

Urna poco originale quando si tratta degli avversari giallorossi in Europa

L’Olanda nel destino della Roma in Europa League. L’urna si ripete, e, a distanza di un anno, assegna ancora una volta il Feyenoord alla Roma di Mourinho. Arrivato al terzo posto nel gruppo della Lazio in Champions, il team del tecnico Arne Slot, attulmente secondo in Eredivisie, affronterà per il terzo anno consecutivo i gaillorossi.

Roma-Feyenoord

Le sfide dei playoff si giocheranno in partite di andata e ritorno il 15 e il 22 febbraio. Dybala&co. giocheranno in trasferta il primo atto, mentre all’Olimpico la partita di ritorno.

I precedenti in Europa

Come detto, terzo anno consecutivo in cui Roma e Feyenoord incrociano il loro cammino nelle coppe europee. Due anni fa giallorossi e olandesi si affrontarono a Tirana nella finale di Conference League vinta dalla Roma grazie alla rete di Zaniolo. Lo scorso anno le due compagini furono avversarie in Europa League ai quarti di finale. A Rotterdam vittoria olandese per 1-0, al ritorno il gol di Dybala portò la sfida ai supplementari con la Roma che portò a casa il passaggio del turno prima dei calci di rigore con l’Olimpico che festeggiò il 4-1 finale e l’accesso alle semifinali.