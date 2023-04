SOS benzina, auto danneggiate dopo aver fatto carburante: le denunce dei clienti

A Marsala il problema torna a ripetersi a distanza di poco tempo

Non si viene ancora a capo del problema che, da ormai qualche tempo, vede tanti automobilisti lilibetani vedersi danneggiare i propri veicoli dopo avere fatto rifornimento con carburante…sporco. Diversi gli appelli e le proteste, molte delle quali anche sulla pagina Marsala Today: “Vi è capitato di mettere diesel e subito dopo aver problemi con l’auto? Che vi difetta su strada? Fatemi sapere. Io ho questo problema e il mio meccanico di fiducia mi ha detto che al momento quasi la maggior parte di auto ci arriva con questo problema…”

Cambio di vettura

Problemi al motore o all’impianto di alimentazione della vettura che, in taluni casi, ne hanno addirittura causato la sostituzione da parte dei proprietari, come in un post lamenta Salvatore: “E si ho dovuto cambiare pompa nafta. Macchina nuova”. Francesco, invece, aggiunge: “Non ho mai visto un controllo ai rifornimenti“. E Franca: “Ho avuto problemi dopo aver fatto rifornimento e il meccanico mi ha detto che ci mettono acqua”.