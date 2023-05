Spara con arma giocattolo ai passanti, individuato e denunciato

Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto

I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno denunciato per danneggiamento, getto pericoloso di cose, tentativo di lesioni e utilizzo ingiustificato di armi ad aria compressa/elettriche, un giovane domiciliato a Cortona, individuato quale presunto responsabile dell’episodio accaduto lo scorso 26 aprile nella frazione di Camucia.

Nessun ferito

Quel giorno in una via del centro cittadino alcuni passanti sono stati colpiti proditoriamente da palline di ferro lanciate da ignoti, probabilmente con un’arma giocattolo. Nessuno dei colpiti aveva riportato lesioni mentre era rimasta danneggiata la vetrina di un negozio di occhiali, il cui titolare aveva sporto formale denuncia querela.

Indagini in corso

I militari della Compagnia di Cortona hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’accaduto avvalendosi della conoscenza del territorio, nonché dei personaggi di interesse e di una serie di elementi raccolti in loco. L’uomo è stato individuato e denunciato all’A.G.. L’oggetto utilizzato per il lancio delle sfere metalliche, un’arma verosimilmente softair/giocattolo, riproduzione di un fucile mitragliatore calibro 56 mm, è stata sottoposta a sequestro.