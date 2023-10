Spari dopo festa di paese, 42enne muore in ospedale: indagini in corso

Non ce l'ha fatta Nico Piras, 42enne colpito da alcuni proiettili esplosi al termine di una festa di paese in Sardegna.

È culminata nella morte di Nico Piras, 42enne agricoltore di Lula, la sparatoria avvenuta nel piccolo paese della Sardegna nella notte tra domenica e lunedì.

La sparatoria

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sotto processo a Cagliari per l’omicidio del fratello Angelo Maria, ucciso il 25 gennaio 2015 per questioni di eredità, era rimasto gravemente ferito a causa di alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi mentre si stava concludendo la festa per le Cortes Apertas.

Il 42enne era stato portato d’urgenza all’ospedale “San Francesco” di Nuoro in condizioni disperate. Nel nosocomio sardo era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma le ferite riportate a causa delle pallottole che lo avevano raggiunto all’addome si sarebbero rivelate fatali.

Le indagini

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per riuscire a ricostruire la dinamica di quanto accaduto in Sardegna. I militari avrebbero già ascoltato alcuni testimoni presenti al momento della sparatoria.