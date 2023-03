Sparatoria nel Ragusano, straniero raggiunto da proiettili: è caccia all’uomo

Momenti di tensione a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove un uomo è stato colpito da alcuni colpi d'arma da fuoco. Si cerca l'autore.

È caccia all’uomo a Vittoria, in provincia di Ragusa, dopo una sparatoria avvenuta ieri sera in contrada Boscopiano. Si cerca infatti l’autore dei colpi d’arma da fuoco esplosi all’indirizzo di un uomo di origini nordafricane, il quale sarebbe stato raggiunto da un paio di proiettili.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, gli spari sarebbe stati uditi anche da alcuni residenti della zona che avrebbero chiesto l’intervento dei sanitari del 118 e della polizia.

Le indagini delle forze dell’ordine

Le indagini portate avanti dagli agenti del Commissariato di Vittoria si starebbero concentrando nella sfera personale della persona ferita.

La vittima, rimasta ferita, è stata costretta a ricorrere alle cure mediche dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. L’uomo si troverebbe attualmente in prognosi riservata ma, secondo alcune indiscrezioni, non risulterebbe in pericolo di vita