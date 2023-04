Spari nella notte, colpita attività di prodotti ittici: si cercano gli autori

Sono in corso le ricerche di chi ha compiuto l'intimidazione a Licata. Ad accorgersi dell'accaduto è stato il proprietario.

Dei colpi di pistola sono stati esplosi nel corso della notte all’indirizzo della saracinesca di un’attività di prodotti ittici in via Gela a Licata, in provincia di Agrigento.

Ad accorgersi di quella che sembra essere una vera e propria intimidazione è stato il proprietario dell’attività, il quale ha provveduto a presentare denuncia ai carabinieri.

Indagini in corso

I militari che si stanno occupando del caso avrebbero sequestrato i bossoli ritrovati sul punto e sono attualmente in corso gli accertamenti per riuscire a risalire agli autori.

Di particolare aiuto potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona dove si è verificato l’accaduto.