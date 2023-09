Sparatoria nella notte, 45enne dell’Agrigentino gambizzato davanti la sua attività

Sono in corso le indagini per riuscire a risalire all'identità dell'uomo che ha gambizzato il 45enne di Ribera.

Agguato nel corso della notte in via Nino Bixio a Ribera, in provincia di Agrigento, dove un 45enne del posto è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco.

La sparatoria

La vittima, titolare di una palestra di arti marziali, è stato soccorso e medicato all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Fortunatamente, nonostante le condizioni serie, non si troverebbe in pericolo di vita.

Sono quindi scattate le indagini da parte di carabinieri e polizia, i quali sarebbero attualmente sulle tracce di un’auto – una Ford Fiesta bianca – che si sarebbe allontanata immediatamente dopo l’esplosione dei colpi.

Le ricerche del sospettato

Le forze dell’ordine sarebbero sulle tracce di un sospettato, il probabile autore del ferimento dell’uomo. L’arma utilizzata per compiere l’agguato sarebbe un fucile caricato a pallini.

Al momento, sarebbe ancora ignoto il movente della sparatoria. La Procura della Repubblica di Sciacca ha aperto un fascicolo d’indagine in merito.