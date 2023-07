Spettacolo, morta la cantante e attrice Jane Birkin

E’ morta all’eta’ di 76 anni Jane Birkin, cantante e attrice britannica naturalizzata francese.

Secondo le prime notizie, è stata trovata senza vita nella sua casa parigina.

La cantante aveva recentemente cancellato dei concerti per motivi di salute.

“Sono sempre stata una grande ottimista ma mi rendo conto che ho ancora bisogno di un po’ di tempo per poter esibirmi di nuovo sul palco”, aveva scritto a maggio.

Jane Birkin era cantante, attrice e regista

Jane Birkin, la ragazza terribile dello spettacolo, era cantante, ma anche attrice, sceneggiatrice e regista. Ha recitato in molti film, come La Piscina, Slogan, Blow-Up, Non tutti ce l’hanno, e aveva fatto anche teatro. Jane Birkin è stata anche un’icona di stile. Il mondo della moda adorava la sua eleganza e l’azienda Hermes nel 1984 le aveva dedica la celebre borsa “Birkin Bag” che è diventata uno dei simboli del lusso.