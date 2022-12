Sport e cultura, due progetti per il Comune di Noto

Finanziamenti in arrivo, grazie ai fondi del Pnrr, per il recupero del Museo Civico Medievale e per il Centro Polivalente “Palatucci”. Il sindaco, Figura: "Risultato di un grande lavoro"

NOTO (SR) – Il Comune di Noto ha ottenuto due finanziamenti per altrettanti progetti riguardanti la cultura e lo sport.

Il primo riguarda il Museo Civico Medievale ed il secondo il Centro Polisportivo “Giovanni Palatucci”.

Soddisfatto il primo cittadino, Corrado Figura, che ha dichiarato: “Insieme al vicesindaco di Noto nonché responsabile dei Lavori Pubblici e Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), Salvo Veneziano, e all’Assessore con delega all’Educazione e Welfare, Simon Romano, comunichiamo che la nostra Città, nei giorni scorsi, ha ottenuto un finanziamento di 498.651,80 euro, dal ministero per i Beni e le attività culturali, per il Museo Civico Medievale. Il progetto prevede interventi per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive e per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, è stato presentato lo scorso 10 agosto, in piena estate. Rientra nella Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Misura 1 – Patrimonio culturale per la prossima generazione Investimento 1.2 – Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura finanziato dall’Unione Europea”.

“L’ennesimo importante finanziamento – ha aggiunto il sindaco Figura – è stato ottenuto da questa Amministrazione grazie al lavoro incessante, in pieno agosto, da parte dei componenti dello staff dell’Ufficio Tecnico Comunale coordinati da Gianni Medde, da Giusy Ferlisi, da Santino Giallongo, da Salvatore Garro, i tecnici, il personale e tutti coloro che hanno elaborato la richiesta, determinandone, per l’ennesima volta, il successo”.

Sempre nell’ambito del Pnrr è stato ottenuto un finanziamento di 1.562.500,00 euro per il progetto esecutivo dei lavori di straordinaria manutenzione per la stradella di accesso alla struttura tensostatica, per la palazzina servizi e tribuna, per l’installazione di torri faro nel Polisportivo “Giovanni Palatucci” e per il rifacimento in erba sintetica del campo di calcio dedicato alla memoria del Capitano “Peppino Rizza”.

Il 9 Dicembre 2022, con Decreto del Direttore Generale, il Comune di Noto è risultato idoneo per il progetto presentato lo scorso 15 Giugno, nell’ambito di Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare con il Pnrr, Missione n. 5 “Inclusione e Coesione”, componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

“Un altro grande risultato di questa Amministrazione – ha commentato il primo cittadino – che voglio condividere con i componenti dello staff dell’Ufficio Tecnico Comunale e tutti coloro che hanno elaborato la richiesta, determinandone, anche questa volta, il successo. È il successo di tutti i netini”.