Statale 115 temporaneamente chiusa al traffico: ecco perché e l’area interessata

Squadre Anas e forze dell'ordine sono presenti nell'area della Statale 115 interessata dalla chiusura temporanea per ripristinare al più presto la viabilità. La nota.

Temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la Strada Statale 115 “Quater Sud Occidentale Sicula” per la presenza di ostacoli lungo la carreggiata.

I disagi al traffico, segnalati da Anas mediante una nota diffusa oggi, riguardano il territorio di Raffadali (in provincia di Agrigento). Le deviazioni sono state istituite e segnalate in loco.

AGGIORNAMENTO – Strada ripristinata alle ore 8.15, traffico regolare.

Statale 115 chiusa al traffico: ecco perché

Di seguito la nota dell’Anas: “La Strada Statale 115 ‘Quater Sud Occidentale Sicula’ è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, tra il chilometro 1,200 e il chilometro 1,356, a causa della presenza di ostacoli in carreggiata all’altezza di Raffadali (Agrigento). Sono state istituite deviazioni in loco”.

“Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti”.

