Quanto guadagna un medico? Ecco le tabelle degli stipendi aggiornati al 2024

Le voci che incidono sulla retribuzione, infatti, sono diverse, per cui la situazione risulta essere molto variegata.

Una delle questioni più spinose in Italia nel 2024 riguarda gli stipendi dei medici, in quanto si pensi che il guadagno percepito spesso non sia commisurato all’importanza del ruolo.

I medici italiani, infatti, risultano essere pagati poco, nonostante l’ultimo rinnovo di contratto abbia apportato un aumento complessivo tra i 200 e i 300 euro lordi in busta paga. Questo, nonostante sia un passo avanti, non è ancora abbastanza, se pensiamo che negli Stati Uniti quella del medico è la professione maggiormente retribuita.

Stipendi medici 2024: i dati

Gli stipendi dei medici nel 2024, infatti, si discostano di qualche centinaia di euro rispetto a quanto indicato nel report Ocse, dove i dati sono perequati per potere d’acquisto, tenendo così conto anche del costo della vita nei singoli Paesi. Nel dettaglio, dal report Ocse risulta che gli stipendi dei medici in Italia nel 2024 sono in media di 110 mila dollari, dunque circa 102 mila euro al cambio valuta attuale. La somma è pari a circa il 70% in meno di chi svolge la professione sanitaria in Germania dove lo stipendio medio è di 187 mila dollari, circa 175 mila euro.

Dopo l’ultimo rinnovo di contratto, c’è stato un incremento tra i 200 e i 300 euro mensili lordi. Il risultato è che oggi un medico impiegato per il Servizio Sanitario Nazionale guadagna in media:

60 mila euro l’anno nei primi 5 anni di assunzione;

80 mila euro con anzianità compresa tra i 5 e i 15 anni;

85 mila euro se dirigente con più di 15 anni di anzianità;

110 mila euro lordi per un primario.

Stipendi medici 2024: quanto guadagna un dipendente sanitario?

Ovviamente, sono diverse le voci che incidono sulla retribuzione: la situazione è molto variegata, per cui è difficile rispondere alla domanda “Quanto guadagna un medico?”.

Un medico impiegato in strutture private guadagna meno rispetto ai colleghi degli ospedali pubblici. Ad esempio, negli ospedali religiosi lo stipendio è più basso di circa il 20% rispetto a quello del medico dirigente del Servizio sanitario nazionale, mentre nelle strutture laiche il gap sale al 30%. Si può, però, godere di una serie di incentivi, ad esempio sugli interventi o su visite ed esami effettuati.

Uno specializzando, dunque un medico neolaureato che si sta formando, arriva a percepire uno stipendio mensile netto di circa 1.700 euro per i primi due anni. Il periodo di specializzazione, infatti, può variare dai 2 ai 5 anni. Dal terzo e fino alla fine della specialistica, lo stipendio potrebbe vedere un aumento variabile dai 50 ai 100 euro al mese.

Il lavoro di un medico di base, invece, ha un guadagno orario medio di circa 65 euro, visto il carico più leggero rispetto ai colleghi ospedalieri sia in termini di responsabilità che di orario. In media, gli stipendi dei medici di base nel 2024 vanno da 3.500 euro e 6.000 euro al mese lordi. Ovviamente, tutto dipende dal numero di pazienti, visto che il medico di base guadagna soldi per ognuno di loro.