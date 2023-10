FOTO e VIDEO | “Stop multe”, la protesta degli studenti del “Galileo Galilei”

Gli studenti hanno deciso di non partecipare alle lezioni in segno di dissenso per la particolare situazione.

Sono oltre 40 le classi del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di via Danimarca a Palermo che hanno deciso di organizzare una protesta fuori dall’istituto nella mattinata di venerdì 27 ottobre.

Gli studenti sono in agitazione perché per la terza volta in poco tempo la vicepresidenza avrebbe interpellato la Polizia Municipale, facendo scattare multe e sanzioni a macchinine e motorini non parcheggiati a dovere nei pressi della scuola.

Richieste degli studenti inascoltate

Di contro, le richieste inoltrate alla presidenza da parte dei ragazzi non sarebbero state adeguatamente soddisfatte. Una situazione complessa che rischia di causare non sono problemi per il traffico in zona, ma anche malumori e incomprensioni tra i corridoi dell’istituto scolastico.

In occasione della protesta di stamattina gli studenti sono rimasti fuori dai cancelli dell’istituto, esponendo striscioni di dissenso nei confronti della presidenza.

“Ci siamo fatti sentire, ora ascoltateci” e “per il parcheggio siamo pronti a lottare”, sono alcune delle scritte appese sul cancello esterno del “Galileo Galilei”.