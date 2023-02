Stop a vendita auto a benzina e diesel dal 2035: c’è l’ok dell’Europarlamento

Il Parlamento Europeo ha dato l'ok allo stop delle vendite di auto a benzina e diesel a dal 2035: nuove proposte anche per i mezzi pesanti

Dal 2035, in Europa, non si potranno più immatricolare automobili a benzina e diesel.

A dare il via libera definitivo è stato proprio il Parlamento Europeo, dopo l’accordo raggiunto lo scorso novembre riguardo lo stop alla vendita dei veicoli a motore termico più inquinanti.

L’ok della Plenaria al provvedimento, rientrante nel pacchetto Ue sul clima “Fit for 55”, è arrivato con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti.

Proposto anche nuovo taglio di emissioni per veicoli pesanti

L’Europa, inoltre, ha proposto anche nuove misure anche per autobus e camion. La Commissione europea vuole fissare nuovi obiettivi di emissioni di CO2 per i nuovi veicoli pesanti (Hdv) a partire dal 2030. Nella proposta l’obiettivo è del 45% di riduzione delle emissioni rispetto ai valori 2019 a partire dal 2030; il 65% di riduzione delle emissioni dal 2035 e la riduzione delle emissioni del 90% dal 2040. Al fine di stimolare una più rapida diffusione degli autobus a zero emissioni nelle città, “l’esecutivo Ue propone anche di rendere tutti i nuovi autobus urbani a zero emissioni a partire dal 2030″.