Strage di Brandizzo, l’affondo della Procura: indagati dirigenti Sigifer

Svolta nell'inchiesta della strage di Brandizzo, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati di Brandizzo.

Ci sono quattro nuovi indagati per la tragedia ferroviaria di Brandizzo, in provincia di Torino, nella quale hanno perso la vita cinque operai travolti da un treno mentre lavoravano sui binari, nella notte tra il 30 e il 31 agosto.

Nella strage sono morti anche due operai siciliani, anche i siciliani Giuseppe Saverio Lombardo, originario di Marsala, e il messinese Kevin Laganà, entrambi residenti a Vercelli, in Piemonte.

Strage Brandizzo, chi sono i nuovi indagati

Tra i nuovi soggetti indagati sarebbero stati iscritti anche i dirigenti della Sigifer, azienda di Borgo Vercelli per la quale lavoravano le vittime. Per questi soggetti, la Procura di Ivrea ha avanzato il reato di omicidio colposo plurimo e disastro ferroviario.

Nella giornata odierna il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si è presentato in Aula alla Camera per partecipare all’informativa urgente del Governo in merito ai tragici fatti di Brandizzo.