Stretta sul fumo, Schillaci: “Più divieti anche per sigarette elettroniche, stop sale al chiuso”

Arriva la stretta sul fumo da parte del Governo. Il ministro Schillaci annuncia nuovi divieti per i fumatori.

Il Governo è pronto a una nuova stretta contro il fumo. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso del seguito dell’audizione in commissione Affari Sociali alla Camera sulle linee programmatiche del Ministero.

Stretta sul fumo, l’annuncio del ministro

Il ministro ha annunciato di volere “proporre l’aggiornamento e l’ampliamento dell’articolo 51 della legge 3/2003“, che mira a “estendere il divieto di fumo in altri luoghi all’aperto in presenza di minori e donne in gravidanza”.

Con la rivisitazione dell’articolo, l’esecutivo è intenzionato anche a eliminare “la possibilità di attrezzare sale fumatori nei locali chiusi”, oltre a “estendere il divieto anche alle emissioni dei nuovi prodotti non da fumo”, come le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco riscaldato.

Novità in vista anche per quanto riguarda l’estensione del divieto di pubblicità ai nuovi prodotti “contenenti nicotina” e ai “device dei prodotti del tabacco riscaldato”.

Stretta sul fumo, a gennaio aumentati i prezzi delle sigarette

Già nei mesi precedenti dal Governo erano giunti segnali “bellicosi” per quanto riguarda il tabacco e le sigarette, attraverso nuove misure introdotte nella recente Manovra approvata dal Parlamento a dicembre 2022.

Nell’occasione, attraverso un emendamento, l’esecutivo aveva deliberato l’aumento dei prezzi a 20 centesimi per ogni pacchetto acquistato nel 2023. Negli anni successivi, invece, la crescita dei costi oscillerà tra i 10 e i 15 centesimi in media.