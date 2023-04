Strozzata da boccone di mozzarella: donna muore davanti al marito

Nonostante l'intervento dei sanitari non c'è stato nulla da fare

Tragedia tra le mura di casa in via Trento a Pastena (Salerno): una donna di 52 anni, allettata causa operazione, è morta soffocata da un boccone di mozzarella. Attimi di panico per il marito 61enne che, non sapendo come intervenire ha immediatamente allertato i soccorsi sanitari, ma, una volta giunti sul posto, gli stessi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. C’è un precedente dello scorso novembre a Cetara: identica situazione, l’uomo aveva 61 anni.