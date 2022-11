Studentessa con disabilità cacciata dall’aula all’Università, ministro Locatelli: “Inaccettabile”

Una vicenda traumatica per la studentessa dell'Università di Pavia, paziente oncologica con disabilità al 100%. Il commento amareggiato del ministro Alessandra Locatelli.

Una studentessa – paziente oncologica e disabile al 100% – cacciata dall’aula dell’Università di Pavia, il luogo che dovrebbe essere una seconda casa per i giovani e gli amanti della cultura. Perché? Pare che – per ovvie motivazioni di salute – non potesse mangiare fuori, al freddo, e avesse deciso di consumare il suo pasto in una delle aule dell’ateneo.

Un evento traumatico e delicato per la studentessa, che ha colpito profondamente anche il Ministro per le Disabilità del Governo Meloni, Alessandra Locatelli.

Studentessa disabile cacciata dall’Università, Locatelli: “Amareggiata”

“Quanto accaduto ieri alla studentessa, paziente oncologica e con disabilità al 100%, cacciata dall’aula dell’università mentre tentava di consumare il suo pasto, mi ha profondamente amareggiata. Episodi di questo genere non sono tollerabili in una società civile, in quanto mortificano chi quotidianamente convive con una disabilità e affronta delle complesse e serie terapie”. Questo l’incipit della lunga nota del ministro Locatelli sulla vicenda.

“Giorgia, con la quale ho parlato oggi, è una ragazza che grazie alla sua voglia di vivere e alla sua forza, è riuscita, nonostante le difficoltà determinate dalla malattia, a superare il difficile periodo di isolamento a cui è stata costretta per via dell’emergenza pandemica, e a ritornare a impegnarsi nelle attività quotidiane. È inaccettabile che le precauzioni prese con responsabilità da una persona in condizioni di fragilità vengano ancora confuse con immotivate pretese”.

Un problema culturale

“Il problema anche in questo caso è culturale: mentre le leggi avanzano, la loro concreta applicazione resta purtroppo ancorata a una visione limitata e miope della disabilità e quanto accaduto a Giorgia ne è la dimostrazione”, aggiunge il ministro Alessandra Locatelli.

“Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto a Giorgia e spero che presto possa superare questo grave episodio continuando ad affrontare la vita con la forza e l’entusiasmo che la contraddistinguono. Ringrazio il Rettore dell’Università di Pavia, Francesco Svelto, che ho sentito stamattina e che si è immediatamente attivato per capire come siano andati i fatti, ma dobbiamo prendere atto che sul tema dell’inclusione c’è ancora un grande lavoro da fare, che deve passare attraverso una presa di coscienza collettiva ma anche attraverso la responsabilità delle singole persone”.