Due ragazzi di 21 e 22 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver stuprato una giovane in una struttura abbandonata

Per uno stupro commesso a Milano nel settembre 2022, la polizia ha arrestato due uomini nordafricani di 21 e 22 anni (uno risulta espulso nei mesi scorsi).

I due insieme ad altri tre complici, di cui due minorenni, avrebbero stuprato una giovane in una struttura sportiva in disuso nel quartiere di Bonola. L’arrestato, egiziano come gli altri indagati, è stato preso a Rimini.