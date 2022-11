Stupro di gruppo, riprende processo contro Ciro Grillo e i tre amici: in aula 6 testimoni

Il Tribunale presieduto da Marco Contu sentirà, tra gli altri, i tre medici che nove giorni dopo la presunta violenza sessuale hanno visitato la ragazza

E’ iniziata pochi minuti fa, davanti al Tribunale di Tempio Pausania, in Gallura, la nuova udienza del processo a carico di Ciro Grillo, il figlio delll’ideatore del M5S Beppe Grillo e dei suoi tre giovani amici per il presunto stupro collettivo nei confronti di una giovane studentessa italo-norvegese e di un’amica. Lo stupro sarebbe avvenuto nella notte del 17 luglio del 2019 nel residence di proprietà di Grillo a Porto Cervo. Sono 6 i testimoni che saranno sentiti oggi in aula. Il Tribunale presieduto da Marco Contu sentirà, tra gli altri, i tre medici che nove giorni dopo la presunta violenza sessuale hanno visitato la ragazza che ha denunciato la violenza, alla clinica Mangiagalli. Alla sbarra, oltre a Grillo junior, anche Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittoria Lauria.