Stupro di Palermo, parla la vittima: “Adesso sono stanca, basta giudizi”

Il post sulla vittima dell'ormai nota violenza sessuale di gruppo al Foro Italico fa il giro del web.

Sullo stupro di Palermo hanno parlato tutti ma adesso a esprimersi è la vittima, stanca dei continui giudizi della gente e dell’attenzione mediatica negativa seguita al triste caso di cui è stata protagonista.

In un post sui social è apparso uno sfogo della giovane – la cui identità, ricordiamolo, viene mantenuta segreta come previsto per legge -, suo malgrado da oltre una settimana al centro di una “bomba” social quasi senza precedenti.

Stupro di Palermo, la voce della vittima: “Sono stanca”

“Sono stanca di essere educata. Ve lo dico in francese: avete rotto“. Poche parole ma segno di una profonda stanchezza, tristezza e dolore per sé ma anche per tutte le vittime che si trovano a essere oggetto di insulti, giudizi e ricostruzioni sommarie di eventi drammatici.

Per alcuni, racconta la ragazza, la 19enne “se la sarebbe cercata”. Incredibile, ma vero, c’è chi “difende” i sette indagati accusati della brutale violenza sessuale e si permette di esprimere giudizi sulla ragazza, cercando una giustificazione a un atto brutale che spiegazioni non ha. La giovane vittima dello stupro mette in guardia da comportamenti del genere: “Non lo dico per me, lo dico per ragazze a cui succedono cose come me e che potrebbero ammazzarsi per cose del genere“.

La giovane si mostra matura nel non rispondere agli insulti, ma chiede comunque alla gente di ragionare prima di esprimere giudizi. E a lasciare le indagini e le ricostruzioni agli inquirenti.

Immagine di repertorio