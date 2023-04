Sub disperso dopo naufragio, speranze finite: dopo 10 giorni ritrovato il corpo di Davide

Il cugino fu trovato vivo a 24 ore dall'incidente

Dopo 10, estenuanti giorni di ricerche, la speranza di ritrovare ancora in vita Davide Calvia, il sub di Sassari scomparso in mare il 12 aprile nel Golfo dell’Asinara, è finita. Il suo corpo è stato ritrovato stamattina a Rasciada, in una caletta poco prima di Lu Bagnu, nella costa di Castelsardo.

Vivo il cugino

A certificare che il cadavere fosse quello del 38enne sono stati i militari della Capitaneria di Porto Torres, i carabinieri della stazione di Castelsardo e i vigili del fuoco, accorsi sul posto. Davide era rimasto vittima del naufragio della barca con cui era uscito a pescare insieme al cugino Giovannino Pinna, trovato vivo a 24 ore dall’incidente.