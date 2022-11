Suicidi tra forze ordine, sindacato chiede commissione

«Abbiamo chiesto l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui suicidi perché è giunto il momento di comprendere quale male oscuro avvolga uomini e donne in divisa e di agire concretamente. Per quale ragione, improvvisamente, alcuni di loro vedono la morte come unica via d’uscita, addirittura unica amica ed alleata. Forse perché sono perennemente a contatto con la sofferenza altrui?».

A dirlo il segretario generale regionale Uisp Unione sindacale italiana poliziotti Maurizio Galati intervenendo in una tavola rotonda a a Palazzo Zanca, a Messina, alla quale hanno partecipato i vertici del sindacato e numerosi parlamentari. Nello scenario attuale ci sono stati 69 suicidi in tutto il Paese con un aumento del trend tra la Polizia di Stato. L’Unione Sindacale Italiana Poliziotti (Usip), spiega che «non intende assistere con atteggiamento impassibile o cinico all’escalation di suicidi che serpeggiano tra le forze di polizia e le Forze Armate».