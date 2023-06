Shock in palestra, militare 50enne si toglie la vita

Dolore per una nuova tragedia a Lampedusa dopo la sconvolgente vicenda registrata alla Questura di Siracusa.

Shock a Lampedusa, in provincia di Agrigento, per un suicidio avvenuto in palestra: la vittima è un militare della Guardia Costiera di 50 anni.

Un gesto estremo che ha sconvolto l’intera comunità lampedusana. Negli scorsi giorni, una tragedia simile si è verificata all’interno della Questura di Siracusa: la vittima è un agente di 42 anni, che si sarebbe sparato usando la pistola d’ordinanza per ragioni ancora da chiarire.

Suicidio in palestra a Lampedusa, vittima un militare

La dinamica della vicenda, avvenuta ieri, è ancora da confermare e al vaglio degli inquirenti. Sconosciuta la ragione del suicidio, anche se si pensa a problemi legati alla sfera privata. Il militare si sarebbe tolto la vita nella palestra del comprensorio logistico “Ex esercito“.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lampedusa. Dopo i rilievi di rito, l’autorità giudiziaria ha restituito la salma ai familiari per l’ultimo saluto.

Si ricorda, per chi sentisse il bisogno di un supporto psicologico, che esistono diverse associazioni che offrono aiuto e si occupano di prevenzione del suicidio. Tra questi si ricordano:

Telefono Amico 199.284.284;

Telefono Azzurro 1.96.96;

Progetto InOltre 800.334.343;

De Leo Fund 800 168 678;

Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio “Marco Saura” 800 011 110.

Immagine di repertorio