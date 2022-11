Controllo sul pullman, tra i viaggiatori anche un giovane ai domiciliari: arrestato

Insospettiti dall'atteggiamento nervoso del ragazzo durante un controllo su un pullman ad Agrigento, gli agenti hanno avviato degli accertamenti. Ecco cosa hanno scoperto.

La Polizia di Stato ha fermato un pullman per un controllo ad Agrigento e tra i passeggeri ha scoperto un giovane agli arresti domiciliari.

Ecco il comunicato sull’operazione svolta negli scorsi giorni.

Agli arresti domiciliari ma scoperto sul pullman ad Agrigento

La Polizia di Stato ha eseguito alcuni servizi di controllo nel comune di Agrigento, come fa spesso al momento dell’arrivo dei pullman provenienti da altre province e da comuni limitrofi.

Gli operatori della sezione Volanti, durante alcuni controlli ai passeggeri, insospettiti dall’atteggiamento nervoso che un ragazzo aveva mostrato alla vista dei poliziotti, hanno proceduto a un accertamento. Dalle indagini degli agenti, è emerso come il giovane dovesse essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in una comunità situata ad Agrigento. Inoltre, il ragazzo era interessato dalla misura del divieto di allontanamento dalla provincia in quanto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e furto in abitazione.

Si precisa che nei confronti del giovane nel 2022 il Questore della provincia di Agrigento aveva già emesso un avviso orale. In seguito agli accertamenti effettuati il passeggero è stato arrestato e condotto in una comunità di Santa Margherita Belice per rimanere lì in regime di arresti domiciliari.

Immagine di repertorio