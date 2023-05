Superbollo auto, il Governo vuole cancellare la tassa per i ricchi: cos’è e quanto costa

Mano tesa del Governo dei confronti degli automobilisti ricchi. In previsione la cancellazione del Superbollo auto, ma avverrà veramente? E quando?

“Via il superbollo auto“, si tratta dell’ultima idea lanciata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in comunione con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Secondo il segretario della Lega, infatti, l’imposta che si aggiunge al comune bollo auto è “una tassa odiosa” e la sua abolizione potrebbe “dare ossigeno al mercato” e sostenere un settore che coinvolge “milioni di famiglie”.

L’annuncio di Salvini si inserisce all’interno di quei provvedimenti che il Governo Meloni intende attuare nel giro di due anni volti alla cancellazione di quelle cosiddette “microtasse” che vanno a incidere sulle tasche di diversi cittadini. Ma come funziona il superbollo auto e chi è tenuto a pagarlo?

Superbollo auto, cos’è e come si calcola

Il superbollo auto è stato introdotto nel 2011 dal Governo Monti. Si tratta di una tassa il cui calcolo complessivo viene ricavato considerando 20 euro per ogni Kilowatt oltre i 185 Kw della propria auto. Prima deve essere calcolato il normale bollo auto e, in seguito, va aggiunto il superbollo.

La somma scende di 12 euro a 5 anni dall’immatricolazione della vettura e decresce progressivamente con l’invecchiamento dell’auto. Con la riduzione della tassa ogni 5 anni, viene calcolato un ribasso prima al 60%, poi al 30% e, in seguito, al 15%. Il superbollo auto viene azzerato quando vengono raggiunti i 20 anni dall’immatricolazione dell’auto.

Superbollo auto, chi lo paga

Come visto, il pagamento della tassa del superbollo non riguarda tutti i cittadini, bensì soltanto quelli che hanno la possibilità di permettersi auto di grossa cilindrata.

L’imposta viene infatti applicata sui cosiddetti veicoli “di lusso” con potenza superiore a 185 Kw (251,6 cavalli). Si parla, quindi, di auto sportive, berline e Suv di grandi dimensioni che rappresentano una fetta molto ridotta degli oltre 39,8 milioni di autovetture che, secondo i più recenti dati ACEA, solcano le strade italiane.

Superbollo auto, quando verrà cancellato?

Quando potrebbe avvenire la cancellazione del superbollo auto? Al momento non esistono atti ufficiali da parte del Governo in merito a questa operazione. Il ministro Salvini ha infatti espresso soltanto la volontà da parte dell’esecutivo di estinguere questa imposta in futuro.

Il Governo dovrà poi considerare quelle risorse da a recuperare in seguito alla cancellazione del superbollo. Con questa tassa, nelle casse dello Stato riescono a confluire ogni anno poco più di 100 milioni di euro. Una cifra non molto elevata che potrebbe facilmente essere reperita attraverso altri canali.

Già nel 2021 in Parlamento si era discusso di una possibile abolizione della sovrattassa. Alcuni senatori appartenenti a Fratelli d’Italia avevano infatti presentato un emendamento ad hoc, ma dalle commissioni Finanze e Lavoro del Senato era giunto un secco “no” alla proposta.

