Superbonus, imprese “in ginocchio”. Pd: “Fondo per la cessione dei crediti”

La proposta del Partito Democratico per aiutare le imprese edili in difficoltà per la cessione dei crediti.

Il Partito Democratico siciliano si schiera a favore delle imprese edili in difficoltà per la cessione dei crediti per il super-discusso Superbonus 110%, chiedendo di istituire un fondo per acquisire i crediti delle aziende e “sburocratizzare” l’accesso ai finanziamenti e agli aiuti regionali.

Ci sarebbe già il progetto di presentare un disegno di legge all’Assemblea Regionale Siciliana per l’istituzione di un fondo specifico con l’intervento attivo della Regione – come già accaduto in Sardegna e Abruzzo – e dell’Irfis (Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia).

Superbonus, Pd chiede alla Regione di istituire un fondo in Sicilia

Della proposta, proprio nelle ore in cui si discute il testo finale della Finanziaria 2023 a Palazzo dei Normanni, ha parlato, in un post su Facebook, Anthony Barbagallo, segretario del Pd Sicilia.

“Le imprese edili e di costruzione sono sempre più in sofferenza per la difficoltà legata alla cessione dei crediti per il SuperBonus 110%. Occorre che la Regione intervenga istituendo un fondo, anche attraverso l’Irfis, che acquisisca i crediti vantati dalle imprese, agevolando così il sistema produttivo e andando incontro all’intero settore che da tempo denuncia evidenti problemi per la farraginosità delle procedure esistenti per conseguire la cessione del credito”.

“Le imprese, pubbliche e private hanno avuto un forte rilancio dopo il blocco determinato anche dall’emergenza dettata dal Coronavirus. Ma, adesso, le problematicità legate alla cessione del credito sta di fatto mettendo in ginocchio il settore edile e delle ristrutturazioni. Il Partito Democratico si fa promotore di un disegno di legge all’Assemblea Regionale Siciliana che, sulla falsariga di quanto già avvenuto in Abruzzo e in Sardegna, preveda l’intervento diretto della Regione Siciliana in questo preciso ambito, anche attraverso il suo braccio operativo, l’Irfis”.