Meloni contro il Superbonus: “Ha creato un buco allo Stato, le banche hanno lucrato”

La premier Giorgia Meloni ribadisce la posizione contraria del Governo al Superbonus: "Ha creato buco e debiti".

Infiamma la polemica sul Superbonus 110%. Se da un lato monta la protesta da parte di imprenditori e lavoratori – tra i quali molti siciliani – che chiedono al Governo di sbloccare la misura attualmente rimasta al palo, dall’altro è la premier Giorgia Meloni a ribadire la posizione contraria dell’esecutivo sul tema.

Superbonus, Meloni: “Ha creato buco miliardario”

“Sul Superbonus hanno detto che siamo il Governo dell’austerità. Se per austerità si intende tentare di mettere le pezze ad un provvedimento che è costato decine e decine di miliardi, che ha lasciato nelle casse dello Stato un buco di 40 miliardi, per efficientare meno del 4% di edifici di cui gran parte seconde case, scaricando su ogni italiano un debito di 2mila euro, anche su italiani che una casa non ce l’avevano, per aiutare le banche a lucrarci sopra, quella non è austerità, quella è serietà”, ha dichiarato la leader di Fratelli d’Italia in occasione del suo intervento odierno alla Camera.

La premier, facendo sempre riferimento al Superbonus si è soffermata anche sull’argomento della direttiva dell’Unione Europea sulle case green. Per Giorgia Meloni, infatti, la misura “rischia di risultare inutile”.