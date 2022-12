Superbonus: Selp, “Governo sblocchi crediti ad imprese”

"Lo sblocco dei crediti per le imprese è fondamentale per la vita di tante piccole e medie impegnate nei superbonus" lo dice Centrella.

“Lo sblocco dei crediti per le imprese è fondamentale per la vita di tante piccole e medie impegnate nei superbonus. Se nel nuovo anno le attuali difficoltà non si dovessero superare, si aprirebbe un calvario per tanti imprenditori costretti a ricorrere sia ai licenziamenti delle maestranze che a fronteggiare procedure giudiziarie per il recupero dei crediti. Per questo, chiediamo al Governo una norma che consenta di immettere liquidità in circolazione con l’obiettivo di sbloccare i cantieri e rimettere in moto l’edilizia che traina l’economia e l’occupazione in tante aree del Paese. Nel contempo sollecitiamo Palazzo Chigi ad attivare serrati controlli sui prezzi dei materiali per fermare le speculazioni sul costo dei materiali”. Lo dichiara in una nota il segretario nazionale della Confederazione Selp, Giovanni Centrella.