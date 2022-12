Vinti 1.146.915,35€. Ancora nessun 6: il jackpot sale ancora. Realizzati anche undici 5.

E’ stata estratta la combinazione vincente del SuperEnalotto: 8, 21, 24, 54, 68, 70; numero Jolly 12; SuperStar 76. Si fa ancora attendere il 6, per il quale il jackpot stimato per il prossimo concorso vola a 330.200.000,00, mentre una persona ha centrato il 5+1 per un bottino di 1.146.915,35.

In undici, infine, si sono aggiudicati il montepremi a disposizione dei punti 5, 33.685,63 euro ognuno.