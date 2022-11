SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto, cambiano le date di estrazione: ecco quando giocare

Superenalotto, Lotto e 10elotto, subiranno variazioni di calendario con posticipo delle estrazioni. Ecco quali sono tutte le che subiranno la modifica. Novità a dicembre con l'iniziativa "Super Natale"

Lotto e Superenalotto e 10elotto, cambiano data di estrazione per il giorno dell’Immacolata. Come è successo per a novembre 2022, le estrazioni non possono svolgersi durante i giorni festivi. Per questo motivo il prossimo 8 dicembre 2022, le estrazioni di lotto e superenalotto e 10eltto subiranno delle variazioni di calendario con posticipo delle estrazioni. Ecco quando sarà possibile giocare e tentare la fortuna.

Quanto è arrivato il jackpot del SuperEnalotto

Il montepremi del SuperEnalotto oggi vale 312,6 milioni di euro. Si tratta di gran lunga il più sostanzioso anche in Europa, considerando che il record è detenuto dai 220 milioni di euro vinti all’EuroMillions in Francia lo scorso anno. La sestina vincente manca all’appello ormai da un anno e mezzo, quando – il 22 maggio 2021 – nel borgo di Montappone, in provincia di Fermo, un giocatore si portò a casa 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro. Ma il primato del montepremi più alto nella venticinquennale storia del concorso resta quello di Lodi, dove vennero vinti 209 milioni di euro il 13 agosto 2019.

Il montepremi del concorso Sisal sfonda il record precedente, toccato il 13 agosto 2019 nella ricevitoria Sisal Bar Marino di Lodi: 209.106.441,54 milioni di euro vinti con una schedina da appena due euro.

Cambiano le date di estrazione dell’8 e 10 dicembre, ecco perché

In vista della festa dell’Immacolata le estrazioni del SuperEnalotto subiranno alcune modifiche: il concorso n. 147 di giovedì 8 dicembre è posticipato a sabato 10 dicembre, mentre l’estrazione del concorso n. 148 di sabato 10 dicembre è posticipata a lunedì 12 dicembre. In arrivo novità anche per il nuovo SuperStar “Super Natale”. Leggi ancora per scoprire di cosa si tratta e cosa bisogna fare per vincere ricchi premi in palio.

Le estrazioni del Superenalotto dell’8 e del 10 dicembre si spostano, quindi, rispettivamente al 10 e al 12 dicembre.

“Super Natale”, cos’è e come funziona

Il mese di dicembre 2022, segna nuove possibilità di vincita grazie all”iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Super Natale” che assegnerà 600 super premi garantiti da 20 mila euro ciascuno.

L’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Super Natale” assegnerà 600 super premi garantiti da 20 mila euro ciascuno. I 3 concorsi speciali oggetto dell’iniziativa SuperEnalotto SuperStar “Super Natale” saranno il numero 155 di martedì 27 dicembre 2022, il numero 156 di giovedì 29 dicembre 2022 e il numero 157 di sabato 31 dicembre 2022.

Come si gioca al “Super Natale”, cosa fare per vincere

Sarà possibile convalidare una giocata sul primo dei concorsi speciali, già a partire da mercoledì 23 novembre 2022, all’apertura del concorso n. 155. Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, convalidata per almeno uno dei concorsi speciali, verrà assegnato un codice univoco alfanumerico con il quale concorrere ai premi garantiti in palio.