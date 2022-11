Cuneo fiscale, taglio del 3% per i redditi bassi ma i tempi sono ristretti: oggi il CdM

Quella del cuneo fiscale è una delle misure più discusse della Manovra del nuovo Governo. Ma gli scogli sono tanti e i tempi ristretti.

C’è il taglio del cuneo fiscale del 3% per i redditi fino a 20mila euro tra i punti più chiacchierati della Manovra che verranno esaminati oggi pomeriggio alle ore 17 in Consiglio dei Ministri.

Si tratta del primo vero banco di prova per il nuovo Governo guidato dalla premier Giorgia Meloni che vuole spingere molto sul tema economia ed energia.

Taglio cuneo fiscale, cosa prevede la misura

Secondo il testo, dovrebbe essere replicato il taglio dei due punti percentuali per i redditi fino a 35mila euro, così come stabilito durante il Governo Draghi e che andrà in scadenza a fine 2022.

L’obiettivo è quindi quello di arrivare a un taglio complessivo di cinque punti percentuali. I due terzi saranno destinati ai lavoratori, mentre il terzo restante sarà riservato ai datori di lavoro.

Complessivamente, l’intervento potrebbe essere costituito da una spesa di 5 miliardi di euro. L’alleggerimento per le imprese sarà compresa tra 1,5 e 2 miliardi, mentre ulteriori 3,5 saranno costituiti dalla quota contributiva dei dipendenti.

I nodi da sciogliere, però, sono tanti e i tempi sono molto ristretti. Non si esclude che la misura possa essere rinviata e ridiscussa in seguito, in occasione di una futura Legge di Bilancio.